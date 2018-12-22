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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

DHA | 22.12.2018 - 00:36..
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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlamalarına, İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin, Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başlandı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'in anıta çelenk bırakmasının ardından kalabalık, belediye binasına yürüdü.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Protokol üyeleri ve kent sakinleri, Atatürk'ün 1930 yılında cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete açılan odayı gezenler, Atatürk heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrencilerin, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini anlattığı müzikalde izleyiciler, duygusal anlar yaşadı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

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