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Atatürk'ün Fransızca konuştuğu video

Yabancı dilde eğitim tartışmaları sonrası Atatürk'ün Fransızca konuştuğu görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 15:46..
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Atatürk'ün Fransızca konuştuğu video

Son günlerde şarkıcı Kıraç'ın "Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor." sözleri sonrası yabancı dilde eğitim tartışması başladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Sosyal medyada yabancı dilde eğitimi savununlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Fransızca konuştuğu görüntüleri paylaşıyor. Yabancı dilde eğitime karşı olanlar ise Atatürk'ün Fransızca konuştuğunu; lakin kültürel emperyalizmle mücadele ettiğini, ölürken bile Türkçe konuştuğunu, hatta beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediğini belirtiyor.

Atatürk'ün Fransızca konuştuğu video ViDEO

Atatürk'ün Fransızca konuştuğu video

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