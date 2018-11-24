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Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli açıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli yapılan törenle açıldı.

İHA | 24.11.2018 - 14:31..
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Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli açıldı

Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Handan Toprak Benli’nin katılımıyla, önce Firuzköy Gençlik Merkezi, sonra da Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni olan Şemsi Efendi’nin metalden yapılmış heykelinin açılışı yapıldı.

Firuzköy Gençlik Merkezi’nde 4 derslik, kütüphane ve etüt salonu bulunuyor.

Şemsi Efendi'nin heykeli açıldı VİDEO

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDENLERİZ"

Açılışta konuşan Handan Toprak Benli, "Bugün 24 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk’e Baş Öğretmenlik unvanının verilmesinin 90’ıncı yılı. Biz köy enstitülerini kurarak aydınlanmayı gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Evlatlarımız burada, liseye üniversiteye hazırlanıyorlar. Bilgi yuvasına dönüşmüştür. Bir insanın en değerli serveti bilgi ile elde etmiş olduğu donanımlarıdır. Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir. İşte Şemsi Efendi, işte Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

Atatürk’ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli açıldı

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