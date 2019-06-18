Atatürk portakalla ülkeyi değiştirdi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi Cumhuriyet'in ilk yıllarında enkazdan kurtarmayı, yeni bir ülke yaratmayı başarmıştı. Şimdi Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve stratejik zekasını daha iyi anlayacaksınız. İki hamle ne kadar hayati öneme sahip göreceksiniz. Birincisi; Ruslara ödenecek paranın narenciyeden elde edilmesi, ikincisiyse fındık fidesinin tekelimize alınması hatta fındık için kongre toplanması. Bir taşla çokça kuş vurulmuştu. İşte o kalkındırma planının bir parçası...

FABRİKALAR KURULDU TEK KURUŞ ÖDEMEDİK

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında 15 yıl gibi kısa bir sürede kurduğu çok sayıda fabrika, kurum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla büyümesini sağlamıştı. İskenderun Demir Çelik, Ruslar yaptı; parasını domatesle ödedik. Seydişehir Alüminyum, Ruslar yaptı; parasını portakalla ödedik. Aliağa Rafinerisi, Ruslar yaptı, parasını salatalıkla ödedik. Oymapınar Barajı, Ruslar yaptı; parasını mandalinayla ödedik. Bunların karşılığında bir lira bile ödemedik… Hepsinin parası, sebzeyle meyveyle narenciyeyle ödendi.

PARA YERİNE PORTAKAL VERİLDİ

Atatürk’ün elinde tuttuğu portakallar 1930’lu yıllarda İtalya’dan getirildi ve Mersin Antalya ve Ege’nin bazı bölgelerinde aşılandı. İskenderun Demir Çelik fabrikası, Nazilli Basma fabrikası, Kayseri Sümerbank tekstil fabrikası, Şişecam fabrikası, Aliağa rafinerisi Ve daha birçok fabrika Ruslar tarafından yapıldı ve parası portakalla ödendi.

PORTAKAL İLE SANAYİ DEVLETİ OLDUK

Türk sanayisinin omurgasını oluşturan bu tesisler sayesinde, hem on binlerce insan iş sahibi oldu, hem de Türkiye milyarlarca dolarlık ithalattan kurtuldu. En önemlisi dışarıya bağımlılığı azaltıldı. Aynı yıllarda çay bitkisinin Rize’ye getirtilip ekildiği gibi. 1927’de çıkartılan yasayla; “Fındık fidesinin” ihracatının yasaklanıp, Ordu ve Giresun’un fındık yetiştiren il olarak kabul edilmesi ve devamında fındık kongresinin toplanması gibi.

TÜRK TEKSTİLİNİN BAŞLANGICI: SÜMERBANK FABİKASI

Tekstil hayatımızın başlangıcı kabul edilen Nazilli Sümerbank fabrikası, 1937'de Atatürk tarafından açıldı. Burada 2 bin 500 kişi çalışıyordu. İşçilere balo düzenleniyordu, danslar ediliyordu. 700 kişilik sinema salonu vardı, tiyatro salonu vardı, haftada altı gün film gösteriliyordu. İşçilerin tiyatro kulübü vardı, müzik grubu vardı, korosu vardı, fabrikanın radyosu vardı, fabrikada piyano vardı. Resim-heykel sergileri açılıyordu, bahçesinde havuz, havuzun içinde bronz kadın heykeli vardı. Spor kulübü vardı.

TÜRKİYE’NİN İLK ALTTAN IZGARALI FUTBOL SAHASI

Türkiye'nin ilk alttan ızgaralı futbol sahası oradaydı, basketbol-voleybol sahası vardı, güreş minderi, boks ringi, tenis kortu vardı, paten pisti vardı, bisiklet parkuru vardı. Ameliyathaneli, laboratuvarlı, 40 yataklı hastanesi vardı, eczanesi vardı. İlkokulu vardı, kadın işçilerin bebekleri için kreş vardı, yıl 1937.

FABRİKA ÜLKENİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Giyecek kooperatifi vardı, fırını vardı. İşçileri şehirden fabrikaya getirip götürmesi için mini treni vardı. Kendi enerjisini kendi üretiyordu, santrali vardı, Nazilli'ye elektrik veriyordu. Fabrika bünyesinde, Nazilli halkına, özellikle genç kızların meslek edinmesi için ücretsiz kurslar düzenleniyordu, okuma yazma kursu veriliyordu. Çevre köylere sağlık personeli gönderiliyordu, hastalar tedavi ediliyor, ücretsiz ilaç veriliyordu, bölgedeki sıtma salgını, fabrikanın sağlık ekibi tarafından kurutuldu. İşçilerin 264 dairelik, bin kişilik lojmanı vardı. Hamam vardı, Nazilli halkına da açıktı. Altı ayda bir yöre halkına ücretsiz basma dağıtılıyordu. Ve bunlar hepsi tek bir kuruş ödenmeden yapıldı, o da portakal karşılığında.