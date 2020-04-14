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Atatürk'ün silüetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

Ardahan'da Atatürk'ün silüetinin görüldüğü Mustafa Kemal Mahallesi'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı duyuruldu.

DHA |
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Atatürk'ün silüetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında ortaya çıkan Atatürk'ün silüeti, bu sene yalnız kalabilir.

Nedeni ise silüetin ortaya çıktığı Ardahan'ın Damal ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nin karantinaya alınması...

KORONA VAKASI ÇIKTI, KARANTİNA BAŞLADI

Ardahan Valiliği, mahallede bir koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatıldığı açıkladı.

Uygulamanın ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

Atatürk'ün silüetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

Atatürk'ün silüetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

Atatürk'ün silüetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

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