Atazagorafobia nedir

Tüm insanlar hayatına aldıkları kişiler tarafından iyi hatırlanmak ister. Fakat bazı durumlarda karşımızdaki kişiyle yaşadığımız problemlerden kaynaklı yollarımız ayrılabilir.

Siz o insanı iyi hatırlasanız bile karşı taraf için durum aynı olmayabilir…

ATAZAGORAFOBİA “UNUTULMA KORKUSU”

Atazagorafobia, nadir duyulan bir fobi türüdür.

Bu durumu yaşayan insanlar yok sayılmaktan korkar ve kendini değersiz hisseder.

Çocukluktan, yaşlılığa kadar hayatımızın her döneminde bu olay ile karşı karşıya kalabiliriz.

Atazagorafobia yaşayan bir anneyi örnek verirsek, çocuğuna karşı sözünün geçmesini hisseder ve çocuğu tarafından beklediği davranışları görmezse kendi içinde acaba beni önemsemiyor mu? Onun üzerinde bir etkim yok mu? Diyerek şüphe duyar ve kendini sorgulamaya başlar.

Sözlerinin değersiz olduğunu düşünür.

İş hayatından örnek vermek gerekirse de iş yerinden yetkili bir kişi patron, genel müdür vb. kişiler bu durumu yaşadığında çalışanlarına karşı fikirlerinin önemsenmediğini düşünür, toplantı da veya önemli bir konuda sözlerine karşılık alamazsa korku ve panik yaşar.

Kendisini dışlanıyor olarak görebilir.

Fobi ileri boyutta devam ederse kişi depresyona girebilir ve pasif hale bürünebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Kişi aşırı terlemeye başlar, mide bulantıları yaşayabilir, titreyebilir.

Fakat bazı uzmanlar bu durumu zihinsel bir bozukluk olarak görmüyor.

Atazagoraphobia, demans veya diğer tıbbi durumların erken teşhisi konan kişilerde de kendini gösterebilir.

ATHAZAGORAPHOBİA

Bakıldığında kimse unutulmak ve kendini değersiz görmek istemez.

Eski sevgilileriniz tarafından hatırlanmak isteyebilirsiniz.

Sözlerinizin bir değeri olsun istersiniz.

Bu durumu birçok kişi veya olay üzerine genişletebiliriz.

Toplumda saygı görmek ve sayılmak istersiniz. Bir şekilde aktif olmaya çalışır kendinizi önde tutmaya çalışırsınız.

Fakat bu durum tersine doğru ilerlerse unutulma korkusunu yaşarsınız.

Psikolojik olarak çöküntü yaşar, bedenen ve ruhen kendinizi kötü hissedersiniz.

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar, sözler, yapılan göndermeler aslında bir nevi akılda kalmak için gerçekleşiyor.

Kişi sevdiği için sözler yazıyor kalpten gelen o kelimeler bir şarkının notaları olabiliyor.

Çoğu zaman ünlü şarkıcılar tarafından da unutulmak ve unutmak adına şarkılar besteleniyor.

Buna bir örnek vermek gerekirse şarkıcı Sezen Aksu’dan “Beni unutma” adlı şarkı…

Şarkının sözlerinde:

Beni unutma, unutma

Beni unutma

Bilirsin unutulmak

Dokunur ya her insana…

Bu korkunun insanı ne kadar etkilediği bu sözlerden de anlaşılabilir aslında.

Atazagorafobia, sürecini en sağlıklı şekilde atlatabilmek için bir uzmandan destek alınabilir.