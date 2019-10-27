taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Ateş açtığı hasımlarını traktörle ezdi

Osmaniye'de yaşanan arazi kavgasında Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti.

DHA | 27.10.2019 - 05:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mecidiye köyünde O.P., Z.P. ve K.Y. ile husumetli oldukları Tarık Gök, H.K. ve M.G. tarlada karşılaştı. İddiaya göre, Tarık Gök'ün tarlayı süren O.P. ve Z.P.'ye arazinin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE ÜZERLERİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.P. traktöründeki pompalı tüfeği alarak Tarık Gök ve H.K.'nın üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarların isabet ettiği Tarık Gök ve H.K. yaralandı.

ÜZERLERİNE TRAKTÖRÜNÜ SÜRDÜ

Ardından Z.P. traktöre binip yaralı Tarık Gök ve M.G.'nin üzerinden geçti. Traktörün altında ezilen Tarık Gök ve M.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tarık Gök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.G. ve H.K. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili O.P. ve  Z.P. ile birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önce ateş açtı, ardından traktörle ezdi: 1 ölü, 2 yaralı -1

Önce ateş açtı, ardından traktörle ezdi: 1 ölü, 2 yaralı -2

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

241
Balina kusmuğu ile zengin oldu

Balina kusmuğu ile zengin oldu

23
Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdü

Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdü

15
Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

1
Giresun’da ev yangını: Baba ile oğlu can verdi

Giresun’da ev yangını: Baba ile oğlu can verdi

2
Sosyal medyadan Sergen Yalçın'a yönelik sahte paylaşımlar

Sosyal medyadan Sergen Yalçın'a yönelik sahte paylaşımlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir