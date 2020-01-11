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Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Konya'da, gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 11.01.2020 - 08:50..
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Konya'nın Karatay ilçesinde, Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu.

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı VİDEO


VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Üzerindeki alevlerin söndürülmesi üzerine Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı


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