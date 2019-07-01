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Ateşehir'de parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu sattı

Çocuk parkında çekirdek poşeti içinde uyuşturucu madde satttığı belirlenen Türkmenistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

İHA | 01.07.2019 - 13:42..
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Polis ekipleri, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi’nde bulunan parka uyuşturucu satmak için geldiği belirlenen Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Gülran K.’yı yakaladı.

Gülran K.’nın elindeki çekirdek poşetinin içinde 5,3 gram eroin ve alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

ÇOCUK PARKINDA UYUŞTURUCU SATAN KADIN YAKALANDI

Gülran K.’nın aynı mahallede bulunan evinde de arama izni alan polis ekipleri evde arama başlattı. Evde yapılan aramalarda 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

Ateşehir'de parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu sattı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülran K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

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