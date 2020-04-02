taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6648
Euro
7.3046
Altın
1589.68
Borsa
89342.89
Gram Altın
342.533
Bitcoin
44246.21

Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Beylikdüzü'nde ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, ikamet ettiği sitede yapılan test sonucu ateşi yüksek çıkan bir kadına, sağlık ekipleri tarafından korona testi yapılmak istendi.

Kadın ise bir anda bağırmaya başlayarak, sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.

"NE KORONASI KARDEŞİM, BİR DE BU ÇIKTI"

Sağlıkçıların isteği karşısında direnen kadın, "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı." diye bağırarak, sağlık görevlilerine engel olmaya çalıştı.

Koronavirüs olduğu düşünüldüğü için paniğe kapılan kadın, daha sonra sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı ViDEO

Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir
380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade edilecek
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade edeceklerini, nisan, mayıs ve haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını söyledi.
İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti
Vali Ali Yerlikaya, eczanelerin çalışma saatlerinin, pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak değiştiğini bildirdi.
Türkiye'nin 7 aşı 7 de ilaç geliştirme projesi var
Türkiye'nin, korona ile mücadele kapsamında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi var.
Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza
Şehirler arası yolculuk yapan 78 yaşındaki teyze, polislere, “Ben buranın havasını götüremez oldum" diyerek kendisini göndermelerini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
763
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
197
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
34
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
291
İspanya'da hastanede toplu dua
İspanya'da hastanede toplu dua
202
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
57
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
434
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir