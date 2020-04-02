İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, ikamet ettiği sitede yapılan test sonucu ateşi yüksek çıkan bir kadına, sağlık ekipleri tarafından korona testi yapılmak istendi.

Kadın ise bir anda bağırmaya başlayarak, sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.

"NE KORONASI KARDEŞİM, BİR DE BU ÇIKTI"

Sağlıkçıların isteği karşısında direnen kadın, "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı." diye bağırarak, sağlık görevlilerine engel olmaya çalıştı.

Koronavirüs olduğu düşünüldüğü için paniğe kapılan kadın, daha sonra sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı ViDEO