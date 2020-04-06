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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K.'nın ateşi yüksek çıkınca, sürücü Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı.

DHA |
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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı polisten kaçırmaya çalıştı

 

Adıyaman’da, Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri, sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın (70) ateşini kontrol etti.

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi.

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı -1

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı -2

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı -3

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