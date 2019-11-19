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Ateşin etrafındayken koydukları konserve patladı

İzmir'de yanan bir ateşin etrafında oturan 3 kişinin, ateşe koydukları konservenin patlamasıyla yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 19.11.2019 - 02:05..
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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak’daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafında sohbet ederken bir anda patlama meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi söndürdü.

Ateşin etrafındayken koydukları konserve patladı

ÇIĞLIKLAR ATARAK KAÇIŞTILAR

Büyük korku yaşayan 3 kişinin kaçış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden ve ateşin parlamasıyla korkuya kapılan 3 kişinin çığlık çığlığa etrafa kaçıştığı görülüyor. 3 kişinin yanına yaklaşan bir kadınında büyük korku yaşayarak patlamadan uzaklaştığı kameraya yansıyor.

PATLAMANIN NEDENİ KONSERVE KUTUSU

Öte yandan meydana gelen patlamanın sebebinin ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.

Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradığını şaşırdılar -1

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