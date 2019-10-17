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Ateşkesin detayları açıklandı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 120 saat içerisinde terör örgütü YPG’nin geri çekileceğini söyledi.

AA | 17.10.2019 - 20:56..
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Ateşkesin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından kameralar karşısıa geçen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşmanın detaylarını açıkladı.

120 SAATLİK SÜRE BAŞLADI

Pence, 120 saat içerisinde YPG’nin geri çekileceğini söyledi.

Mike Pence, “120 saatlik çekilme başladı, 32 km güneye çekilecekler” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

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