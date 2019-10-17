Ateşkesin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından kameralar karşısıa geçen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşmanın detaylarını açıkladı.
120 SAATLİK SÜRE BAŞLADI
Pence, 120 saat içerisinde YPG’nin geri çekileceğini söyledi.
Mike Pence, “120 saatlik çekilme başladı, 32 km güneye çekilecekler” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
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