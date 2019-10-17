Ateşkesin detayları açıklandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

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Kocaeli'de asırlık çınar kesildi

İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesildi.