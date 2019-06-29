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Ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı

İstanbul'da 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit atan çocuklar, yangına sebep oldu.

İHA | 29.06.2019 - 12:48..
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Esenyurt'ta görgü tanıklarının iddiasına göre boş olan bodrum kattaki dairenin camları açık ve içeride çöpler vardı. Sokakta oynayan çocuklar ellerine geçirdikleri bir kibriti yakıp açık olan camdan içeriye attı.

Daire içindeki atıl durumdaki eşyaların alev almasıyla yoğun duman oluştu.

Ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaşıtlarının içeriye yanan kibrit attıklarını söyleyen bir çocuk ise "Çocuklar oyun oynuyordu. Kibrit vardı kibrit attılar buraya dairenin camları da açıktı. Ev boştu" dedi.

Ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı

Ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı

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