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Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

Athena Gökhan, 29 Ekim'de hem Ankara Büyükşehir Belediyesi için hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sahneye çıkacak.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 14:46..
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Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde birçok belediye kutlama organizasyonları yaptı.

AYNI GÜN 2 BELEDİYE KONSERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de megakentin birçok noktasında çeşitli kutlamalar yapacak.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ile sık sık bir araya gelen Athena Gökhan da sahne alacak.

İBB Başkanı İmamoğlu, Athena Gökhan'ın yanı sıra Şevval Sam'ın da İstanbullularla buluşacağını açıkladı.

Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

ÖNCE İSTANBUL SONRA ANKARA

Athena Gökhan, 29 Ekim için İstanbul'un ardından yeni bir konser anlaşması daha yaptı. Anlaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı.

Yavaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Athena Gökhan'ın 29 Ekim saat 20.30'da Anıtpark'ta konser vereceğini duyurdu.

Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı VİDEO

Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

Athena Gökhan, İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

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