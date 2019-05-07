Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı sonrasında ünlülerden, İmamoğlu'na destek mesajları geliyor. Onlardan biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz.

Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu için "Bugünün Atatürk'üdür." ifadeleriyle destek mesajı verdi.

TWITTER'DAN DESTEK MESAJI

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulundu.

"BUGÜNÜN ATATÜRK'Ü"

Özoğuz paylaşımında, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE CEVAP

Athena Gökhan'ın, destek vermek için yaptığı paylaşım, "Bugünün Atatürk'ü" ifadeleri nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Özoğuz, tepkilere yönelik paylaşımlarda bulundu.