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Athena Gökhan'dan 'Komünist Başkan'a tebrik

Komünist Başkan olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanı olmasının ardından Athena Gökhan'dan Maçoğlu'na tebrik geldi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 22:05..
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31 Mart seçimlerinde sonuçları merak konusu olan yerlerden olan Tunceli'dn sürpriz bir sonuç çıktı. Daha önce Ovacık İlçe Belediye Başkanı olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Maçoğlu'na Athena Gökhan'dan tebrik geldi.

Athena Gökhan'dan 'Komünist Başkan'a tebrik

"BELEDİYE YAKLAŞIMINIZLA SAĞLAM BİR ÖRNEKSİNİZ"

Daha önce sık sık, "Komünist Başkan" Maçoğlu'na desteğini açıklayan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Maçoğlu'nun seçim zaferinden sonra Twitter hesabından, "Tebrikler Fatih Mehmet Maçoğlu belediyecilik yaklaşımınızla çok sağlam bir örneksiniz. Hizmetlerinizin çoğalarak devamını dileriz" açıklamasını yaptı.

Athena Gökhan'dan 'Komünist Başkan'a tebrik

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