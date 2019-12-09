Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın mücadelesi nefesleri kesti.
İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta 5 gol çıkarken, siyah-beyazlılar 3-2'lik skorla galibiyete ulaştı.
ATİBA'DAN TEK MAÇTA 66 İSABETLİ PAS
Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta, bu sezon Süper Lig'de bir rekorun altına imza attı.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında rakip sahada 66 isabetli pas atan 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig rekorunu kırdı.