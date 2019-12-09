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Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı

Rakip sahada tam 66 kez isabetli pas atan Atiba Hutchinson, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 17:50..
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın mücadelesi nefesleri kesti.

İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta 5 gol çıkarken, siyah-beyazlılar 3-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı

ATİBA'DAN TEK MAÇTA 66 İSABETLİ PAS

Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta, bu sezon Süper Lig'de bir rekorun altına imza attı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında rakip sahada 66 isabetli pas atan 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig rekorunu kırdı.

Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı

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