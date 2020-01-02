Atiba Hutchinson'ın heykeli dikiliyor

2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, istikrarlı futbolu ve saha dışındaki davranışlarıyla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.

İlerlemiş yaşına rağmen (37) Kartal'ı sırtlayan isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncunun heykelinin dikilmesini isteyen futbolseverlere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan olumlu yanıt geldi.

AKPOLAT DOĞRULADI

Akpolat, yeni yılın ilk haftasında konunun belediye meclisinde gündeme geleceğini doğruladı.

Bu sezon 15 maça çıkan sevilen futbolcu, 4 gol atıp 3 de asist yaptı.