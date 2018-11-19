Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul filmi restore edildi

Senaryosunu Safa Önal ve Ayşe Şasa'nın birlikte yazdığı kara komedi tarzındaki filmin restorasyon sonrası ilk gösterimi, yarın Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde yapılacak.

ÖZENLE YAPILIYOR

Başrollerinde Sadri Alışık ile Ayla Algan'ın oynadığı yapımın restorasyon işlemleri, Prof. Sami Şekeroğlu yönetiminde, ileri teknoloji ve el emeğine dayanan özenli bir çalışmayla tamamlandı.

ASLINA UYGUN YAPILDI

Yüksek çözünürlükte taranan ve 152 bin 610 resme ayrılan filmin her karesi üzerinde tek tek çalışılarak zamanın neden olduğu hasarlarla filmin çekildiği dönemdeki teknik koşullardan kaynaklanan hatalar da dahil olmak üzere tüm bozukluklar orijinale sadık kalınarak düzeltildi.

Filmde yoğunluk düzenlemesi yapıldı ve ses kuşağı da dijital ortama aktarılarak restore edildi.