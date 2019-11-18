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Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

Hatay'da Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık pillerden powerbank üreterek bir ilke imza attı.

AA | 18.11.2019 - 14:04..
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HÜCRE PİLLERİNİ DEĞERLENDİRDİLER

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için proje hazırladı.

Topladıkları pilleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürmeyi düşünen öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı.

Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

ŞARJ CİHAZINI 10 LİRAYA MAL ETTİLER

Taşınabilir şarj cihazının tamamını atık malzemelerden, kılıfını da okuldaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkaran öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle piyasa değeri yaklaşık 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını 10 liraya mal ederek, çalışır hale getirdi.

Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

'HASSA POWER' ADINI VERDİLER

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğretmenlerinden Hakan Umsulu, yaptığı açıklamada, kullanıma hazır hale getirdikleri cihaza "Hassa power" adını verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin dizüstü pillerinden powerbank yapma talebiyle kendilerine geldiğini ifade eden Umsulu, "Biz de öğrencilerimize yol gösterdik. Kendileri de yüzde 100 atık malzemelerden powerbank ürettiler. Piyasa değeri ortalama 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını pilleri tekrar dönüştürerek 10 liraya mal ettik. Kılıfını da okulumuzdaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık. Herhangi bir patlama riski yok. Bunun için devre kartlarında tasarladığımız özel bir modül var. Öğrencilerimiz aynı şekilde ürettikleri taşınabilir şarj cihazını kendi telefonlarında da kullanıyorlar." dedi.

Projeyi duyan okuldaki diğer öğrencilerin atık pilleri kendilerine getirerek arkadaşlarından taşınabilir şarj cihazı yapmasını istediklerini aktaran Umsulu, zaman kaybetmeden projeyi geliştireceklerini aktardı.

Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

7 KEZ ŞARJ EDİLEBİLİYOR

Umsulu, yaptıkları cihazın akıllı telefonları ortalama 7 kez şarj edebileceğini de sözlerine ekledi.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Volkan Ramazan Yılmaz da evdeki atık pilleri okula getirerek değerlendirdikleri ifade etti.

Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

"ATIK MALZEME KULLANDIK"

Getirdikleri pilleri, arkadaşlarıyla "powerbank"a dönüştürdüklerini belirten Yılmaz, ürünün yapımında tamamen atık malzeme kullandıklarını söyledi.

Projede görev alan öğrencilerden Emirhan Alkaya ise bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit ederek bazı işlemlerden geçirmelerinin ardından powerbank yaptıklarını ifade etti.

Atık pillerden powerbank üreten öğrenciler

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