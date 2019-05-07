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Atıklardan ekonomiye 10 milyar liralık katkı

Türkiye'de çevresel atıklardan kaynaklanan 10 milyar liralık kaybı geri dönüşümle mümkün.

AA | 07.05.2019 - 17:28..
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Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'de çevresel atıklardan kaynaklanan 10 milyar liralık kaybı kazanca çevirmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Vatansever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de çöplerin yerli bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de geri dönüştürülebilir ve katma değeri yüksek farklı atık türleri olduğunu ifade eden Vatansever, "Türkiye’de her yıl 1.2 milyon ton endüstriyel atık, 100 bin ton tıbbi atık ve 530 bin ton elektronik ürün atığı üretiliyor. Yalnızca kullandığımız cep telefonlarından oluşan atık miktarı yılda yaklaşık bin tonu buluyor. Bu atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması, ülkemizin yerli bir enerji kaynağına daha sahip olması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE YILDA 7 MİLYON PLASTİK TÜKETİYOR

Vatansever, toplumun tüm kesimlerinin atık dönüşümü konusunda hızla bilinçlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye’nin her yıl en az 10 milyar liralık bir enerji kaynağını, geri dönüşümsüz şekilde tabiata bırakıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 7 milyon ton plastik tüketiyoruz. 25 ila 30 milyon ton arasında evsel atığımız var. Söz konusu kaynaklardan 10 milyar liralık ekonomik kaybı kazanca çevirmemiz mümkün. Ayrıca bu atıklar kaynağında ayrıştırılsa, geri dönüştürülse, binlerce megavat enerji üretilebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki geri dönüşüm sanayisinin, yeteri kadar plastik atık bulamadığı için ihtiyacını ithalatla karşıladığını kaydeden Vatansever, "2010’a kadar yüzde 35 olan geri dönüşüm oranımız yüzde 40’a ancak ulaşmış durumda. Gelişim trendimiz var ama hala alacak çok yolumuz bulunuyor. Atık yönetimi ile ilgili mevzuatımızın sadeleştirilmesi ve bu alanda çok başarılı olan Avrupa ülkeleri örnek alınarak güçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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