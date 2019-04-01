Atıl durumdaki binalar turizm için kullanılacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmeye başladığı Şanlıurfa'da, konaklama sorununun giderilmesi için atıl durumdaki binalar ve turizm yatırımı olarak başlayıp ancak faaliyete girmeyen yapıların en kısa sürede otele dönüştürülmesi hedefleniyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTİN GÖZDESİ

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin başlangıç noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe sayesinde ünü her geçen gün artan Şanlıurfa, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

BİNALAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi konuk etmesi öngörülen kentte yaşanan konaklama sorunu, atıl durumunda olan ve daha önce hastane veya kamu kurumu olarak kullanılan binaların, restore edilip otele dönüştürülmesiyle çözülecek.

"BÜYÜK KAZANÇ SAĞLANACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, "2017 yılında Şanlıurfa'da geceleme sayısı 800 bin civarında gerçekleşti. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde bir sayıyı yakaladık. Daha fazla potansiyelimiz varken, konaklama imkanlarımız çok az olduğu için sorun yaşıyoruz. Göbeklitepe Yılı'yla birlikte bu yılki hedeflerimizi aşmak için de turizmi sezonluk değil de bütün yıla yaymamız gerekmektedir. Bizler geçen yılki hedefimizin çok çok üstünde turisti ağırlayabiliriz, fakat en büyük sorunumuz konaklama sıkıntısı. Bu sorunun çözümü konusunda Karacadağ Kalkınma Ajansıyla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çalışma kapsamında turizm yatırımı olabilecek atıl durumdaki binaları ve turizm yatırımı olarak başlayıp faaliyette olmayan yapıları birkaç ay içinde tamamlayıp, Şanlıurfa için 2019 yılı içerisindeki konaklama sayısına ilave bin kapasite sağlamayı planlıyoruz. Tanıtım faaliyetlerini yıllara yayıyoruz. Bu yıl iyi bir yurt içi ve yurt dışı tanıtımıyla birlikte 2-3 yıl içinde büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum." dedi.