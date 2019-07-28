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Atilla davasını kullanan telefon dolandırıcısı yakalandı

'Adınız Hakan Atilla davasında geçiyor' diyerek birçok kişiyi dolandıran Abit B. düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 28.07.2019 - 08:52..
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Atilla davasını kullanan telefon dolandırıcısı yakalandı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de 32 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz gün serbest kalmış ve ailesine kavuşmuştu.

'HAKAN ATİLLA DAVASINDA ADINIZ GEÇİYOR' DİYEREK DOLANDIRDI

Ankara'da ise Hakan Atilla'nın adını kullanan bir dolandırıcı kıskıvarak yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok şehirde telefonla aradığı kişileri 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor, paranızı bankaya yatıracağız' diyerek kandıran Abit B.'nin uçakla Ankara'ya geldiği haberi üzerine operasyon düzenledi.

Atilla davasını kullanan telefon dolandırıcısı yakalandı

500 BİN LİRAYA EL KONDU

'Jet-Lag' adı verilen operasyonla Abit B., uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Abit B.'nin yanındaki çantada bulunan 500 bin liraya de el konuldu.

KATAR VE DUBAİ'YE GİTTİ

Abit B.'nin 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını söylediği belirtildi. Sürekli uçak seyahati yaptığı belirlenen Abit B.'nin uçuşlarından kazandığı mil puanlarıyla Katar ve Dubai'ye tatile gittiği tespit edildi.

Atilla davasını kullanan telefon dolandırıcısı yakalandı

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha önce ayni suçtan Antalya ve Yalova'da yakalanıp tutuklanan şüphelinin birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarılan Abit B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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