Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.
TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI BASINA VERİLDİ
Tutuklanan 11 kişinin fotoğrafı, Atina İlk Derece Mahkeme Savcılığı'nın talimatıyla basına verildi.
Polis ekipleri, yakalanan kişilerle ilgili yaptığı açıklamada, tutuklanan şahıslar hakkında bilgisi veya bağlantısı olan vatandaşların terörle mücadele bürosu ile irtibata geçmelerini belirtti.
TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ
Polis ekiplerince yakalanan teröristlerin isimleri, "Sinan Özen 1959 Türkiye doğumlu, Naci Özpolat 1969 Türkiye doğumlu, Harika Kızılkaya 1990 Türkiye doğumlu, İsmail Zat 1953 Türkiye doğumlu, Hasan Kaya 1977 Türkiye doğumlu, Halil Demir 1977 Türkiye doğumlu, Ali Erkan Gökoğlu 1968 Türkiye doğumlu, Hazal Seçer 1977 Türkiye doğumlu, Anıl Sayar 1991 Hollanda doğumlu, Burak Ağarmış 1994 Hollanda doğumlu ve Sinan Cam 1996 Türkiye doğumlu." olarak belirtildi.