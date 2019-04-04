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Atina'nın ilk camisinin inşaatı bitmek üzere

Atina'da inşası devam eden ve şehrin ilk camisi olacak yapı, ramazana yetişecek.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 17:07..
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Osmanlı yönetiminin bittiği 1821'den itibaren Atina'da, ilk kez bir cami ibadete açılıyor. Atina'nın ilk camisi olacak yapı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

RAMAZAN AYINA YETİŞTİRİLECEK

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre caminin, 28 Nisan Paskalya Bayramı ile 6 Mayıs ramazan başlangıcı arası bir tarihte hizmete sunulması beklendiği belirtildi.

Caminin; ilk namaz vaktinden yarım saat önce kapılarını açması, son namaz vaktinden yarım saat sonra kapaması, ramazan ve diğer özel günlerde ise 24 saat hizmet vermesi bekleniyor.

Atina'nın ilk camisinin inşaatı bitmek üzere

( Atina'daki caminin çekilen ilk fotoğrafı)

İMAM, EĞİTİM BAKANI'NA SUNULDU

Caminin dış cephesi ise tamamlandı. Avluya çeşme konuldu ve bitkiler dikildi. Tüm bu çalışmaların dışında ise cami imamı için karar verilecek. Caminin faaliyetlerini denetlemek üzere kurulan komite, imam görevi için Yunan vatandaşı Zeki Muhammed'i adayı olarak belirledi. Komite belirlenen adayı Eğitim Bakanı Kostas Gavroglou'na sundu.

ADAY İMAMIN MÜSLÜMANLAR ARASINDA SAYGIN BİR YERİ VAR

Komitenin sunduğu 50 yaşındaki aday Zeki Muhammed, 25 yıl önce Yunanistan'a geldi. İlahiyat ve matematik eğitimi almış olmasının yanı sıra Arapça, Yunanca, Fransız diline de oldukça hakim olduğu belirtiliyor.

Atina’daki resmi izinli beş mescitten birinde imam olarak görev yapan iki çocuk babası Muhammed’in, Atina’daki Müslümanlar arasında çok saygın bir konumda olduğu belirtildi.

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