taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Atış talimi yaparken 12 yaşındaki çocuğu kafasından vurdu

Kahramanmaraş'ta bir babanın oğluna atış talimi yaptırdığı sırada, seken merminin isabet ettiği başka bir çocuk yaralandı.

AA | 04.05.2019 - 20:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Elbistan ilçesinde bulunan bir yem fabrikasının bahçesinde, M.D.'nin oğlu M.D.'ye tabancayla atış talimi yaptırdığı sırada, mermilerden biri sekerek karşı bahçede oynayan 12 yaşındaki Ö.F.'ye isabet etti.

Kafasından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kurşunun alnını sıyırdığı öğrenilen Ö.F.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, dedektörle yaptıkları aramada mısır yığınları içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 34 mermi buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

1654
Azez ve Hakkari'de saldırı: 4 şehit

Azez ve Hakkari'de saldırı: 4 şehit

611
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

318
AK Parti ve CHP'den art arda İstanbul açıklaması

AK Parti ve CHP'den art arda İstanbul açıklaması

828
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

171
İstanbul'da suya indirim geliyor

İstanbul'da suya indirim geliyor

537
ÖSO'dan Tel Rıfat'taki teröristlere operasyon

ÖSO'dan Tel Rıfat'taki teröristlere operasyon

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir