Atış talimi yaparken 12 yaşındaki çocuğu kafasından vurdu

Elbistan ilçesinde bulunan bir yem fabrikasının bahçesinde, M.D.'nin oğlu M.D.'ye tabancayla atış talimi yaptırdığı sırada, mermilerden biri sekerek karşı bahçede oynayan 12 yaşındaki Ö.F.'ye isabet etti.

Kafasından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR Kurşunun alnını sıyırdığı öğrenilen Ö.F.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, dedektörle yaptıkları aramada mısır yığınları içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 34 mermi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.