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Atlarıyla dünya turuna çıkan Fransız Malatya'ya hayran oldu

Atlarıyla birlikte dünya turuna çıkan Fransız Louise Pascaline Martine, Malatya'nın Darende ilçesinde yerel halk tarafından büyük ilgi gördü.

İHA | 24.06.2019 - 17:14..
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Dünyayı gezmek amacıyla 2 atıyla birlikte Nevşehir’den yola çıkan ve son olarak da Malatya’nın Darende ilçesine gelen Fransız gezgin Louise Pascaline Martine ilçede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

İlçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi Muhtarı Osman Bulut, Fransız seyyahı evinde misafir ederek ikramlarda bulundu.

Mahalle sakinleri de yabancı turiste sıcak bir şekilde davranarak ilgi gösterdi. Karşılaştığı misafirperverlikten dolayı neye uğradığını şaşıran kadın turist ilçe hakkında muhtardan bilgiler alarak ilçenin kültürünü öğrendi.Atlarıyla dünya turuna çıkan Fransız Malatya'ya hayran oldu

BİR KEZ DAHA GELECEK

Turizm merkezi Darende’ye hayran kalan genç turist en kısa zamanda bir daha Darende’ye geleceğini ifade ederek bir sonraki güzergahına doğru yola çıktı.

Turistin mutlu bir şekilde ilçeden ayrıldığını söyleyen muhtar Bulut, Fransız gezgini Osmanlı ve Türk medeniyetine yakışır bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

Atlarıyla dünya turuna çıkan Fransız Malatya'ya hayran oldu

Atlarıyla dünya turuna çıkan Fransız Malatya'ya hayran oldu

Atlarıyla dünya turuna çıkan Fransız Malatya'ya hayran oldu

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