ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

Balıkesir ve ilçelerinde, ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların paralarını dolandıran kişilerin M.A., F.T. ve F.A. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Bir ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra devlet hastanesi önünde yapılan lokma hayrına katılan zanlılar, düzenlenen operasyonla lokma sırasına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.