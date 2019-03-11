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ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

Balıkesir’de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 11.03.2019 - 08:55..
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Balıkesir ve ilçelerinde, ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların paralarını dolandıran kişilerin M.A., F.T. ve F.A. olduğunu tespit etti.

ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

TUTUKLANDILAR

Bir ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra devlet hastanesi önünde yapılan lokma hayrına katılan zanlılar, düzenlenen operasyonla lokma sırasına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

ATM dolandırıcıları lokma sırasında yakalandı

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