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Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Bu füzelerin denizlerdeki caydırıcılığı artıracağı öngürülüyor.

AA | 25.09.2019 - 16:23..
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Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

TAM İSABET

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi DE son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu.

Atmaca füzesinden tam isabet

DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK

Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak.

ATMACA seyir füzesinin test görüntüleri İZLE

İLK DENİZ FÜZESİ

Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Atmaca füzesinden tam isabet

Atmaca füzesinden tam isabet

Atmaca füzesinden tam isabet

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