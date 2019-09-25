Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüyor. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesi DE son test atışında, hedefi başarıyla tutturdu.

DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK

Bu füzeler Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Atmacalar MİLGEM'lere entegre edilerek, denizlerdeki caydırıcılığı artıracak.

ATMACA seyir füzesinin test görüntüleri İZLE

İLK DENİZ FÜZESİ

Öte yandan Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.