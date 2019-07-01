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ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler

Kırıkkale'de, 18 ve 20 yaşındaki iki genç, ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

DHA | 01.07.2019 - 19:22..
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Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi'nde Mustafa Sarı ve Muharrem Ayan adındaki 2 genç, para çekmek istedikleri banka şubesine ait ATM'nin açık kalan para alma bölümünde 5 bin 100 lira, kart girişinde ise banka kartı buldu.

POLİS SAHİBİNİ BULDU

Sarı ve Ayan, öğle tatilinde şube kapalı olduğu için para ve kartı, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polisin yaptığı araştırmada para ve kartın, kentte esnaflık yapan İbrahim Y.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, para ile kartı sahibine teslim etti.

Parayı bulan gençlerden Muharrem Ayan, "Belki sizin paraya ihtiyacınız olabilir; ama bilin ki o insanın o paraya daha çok ihtiyacı olabilir. Belki güzel bir yerlere gidebilir o para. O yüzden hakkınız olmayan, sizin olmayan parayı almayın; sahibini arayın bulun ve güvenmediğiniz kimseye de teslim etmeyin" dedi.

ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler

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