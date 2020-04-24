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Kaybettiği parasını bulmaya çalışırken polise yakalandı

Adana'da yasağa rağmen sokağa çıkıp, ATM'den çektiği 2 bin 500 lirasını kaybeden şahıs parasını bulmaya çalışırken, polislerin kontrolüne takıldı.

İHA |
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Kaybettiği parasını bulmaya çalışırken polise yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bağlı Tepabağ Mahallesi tarihi Taşköprü'nün çıkışında önlem alan polisin yanına bisikletli Mehmet Uzun isimli bir kişi geldi.

Polis Uzun'a "Sokağa çıkma kısıtlaması var, ne geziyorsun evine dön" uyarısında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ATM'DEN PARA ÇEKTİ

Mehmet Uzun, "ATM'den bugün 2 bin 500 lira para çekip eve gitmiştim ama cüzdanım düşmüş. Şimdi onu aramak için çıktım." dedi.

Polis de "Sen sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyorum musun? Nasıl kısıtlama olduğu gün para çekersin." dedi.

ATM'den çektiği parayı kaybedince polislere yakalandı ViDEO

PARASININ BULUNMASI İÇİN KARAKOLA GİTTİ

Krom ustası Uzun, paraya ihtiyacı olduğu için bütün birikimini çektiğini ancak onu da düşürdüğünü ve bulamadığını belirtti.

Polis, maskesi olmayan şahsa önce maske verdi sonra da en yakın polis merkezine gidip başvurmasını söyledi.

Uzun, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmak üzere polislerin yanından bisikletle ayrıldı.

Kaybettiği parasını bulmaya çalışırken polise yakalandı

Kaybettiği parasını bulmaya çalışırken polise yakalandı

Kaybettiği parasını bulmaya çalışırken polise yakalandı

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