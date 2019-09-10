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Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

İdlib'de Esad'ın bombardımanından kaçan Suriyeliler, Türkiye'nin yardımıyla çadır kentlerde kalıyor.

DHA | 10.09.2019 - 20:11..
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Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Mayıs ayında 600 bin olan çadır kentin nüfusu, Esad rejiminin son 3 aydır İdlib’in güneyinde artırdığı bombardımanlar nedeniyle 1 milyona ulaştı.

TÜRKİYE YARDIM EDİYOR

Türk Kızılayı’nın çadır, gıda ve hijyen malzemesi desteği verdiği Suriyeliler, savaşın bir an önce bitmesini istedi.

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor VİDEO

SU VE ELEKTRİK SIKINTISI

Yaz ayında aşırı sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen Suriyeliler, kısıtlı su ve elektrik nedeniyle yaşamın daha zor hale geldiğini kaydetti.

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Halep’teki rejim saldırılarından kaçarak çadır kente yerleştiğini söyleyen Abdullah Hamd, 3 çocuğunun sağlıklı büyümesi ve iyi eğitim alması için yardım istedi.

Öte yandan, muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib’in savaştan önce nüfusunun 1.4 milyonken, göçler nedeniyle 4.5 milyona ulaştığı ve son 1 senedir kent içerisinde de 950 bin kişinin yer değiştirdiği öğrenildi.

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

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