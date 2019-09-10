Atme Kampı'na yerleşen Suriyeli sayısı artıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanul Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden ilerleyen yıllarda sarı-lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini belirten bir paylaşım yaptı.

İlçe halkı oluşan obrukların tarla sürerken kendileri için tehlike arz ettiğini belirtiyor.

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Trump, John Boltan'ı görevden aldı

Türkiye'de YPG'li teröristleri koruyan bir anlaşmaya imza atmak isteyen, ancak umduğunu bulamayan John Bolton, bu kez Beyaz Saray'dan boynu bükük ayrılıyor.