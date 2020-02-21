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ATM'nin verdiği fazla parayı bankaya teslim etti

Adıyaman’da, bir kişi banka ATM’sinin kendisine verdiği fazla parayı bankaya teslim etti. Fazla paraları bankaya teslim eden kişinin örnek davranışı takdir topladı.

İHA | 21.02.2020 - 11:28..
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Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM’ye hesap kartını kayarak bin 640 TL para çekmek isteyen kimyager Murat Maden’e, ATM bin 940 TL para verdi.

300 TL fazla para veren ATM, aynı zamanda verdiği parayı da Murat Maden’in hesap bakiyesinden düşmedi.

ATM'nin verdiği fazla parayı bankaya teslim etti

300 TL FAZLA PARA ÇIKTI

ATM’den parayı saymadan alan Murat Maden, bir süre sonra cüzdanında bin 940 TL para olduğunu fark ederek yeniden ATM’ye gitti. Hesap kartını yeniden ATM’ye takan Murat Maden, kendisine fazla verilen 300 TL’nin hesaptan düşmediğini ve fazla verilen 300 TL paradan bazılarının yırtık olduğunu anladı.

BANKA GÖREVLİLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Durum üzerine Murat Maden, ATM’nin ait olduğu kamu bankasına giderek durumu anlattı. Durum üzerine Murat Maden, 300 TL parayı yeniden bankaya teslim etti. Banka görevlileri Maden’in duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

ATM'nin verdiği fazla parayı bankaya teslim etti

"ALIN TERİ ÖNEMLİ"

Kendisinin ve çocuklarının boğazından haram lokma geçmesini istemediğini vurgulayan Murat Maden, “Ben haram yemek istemiyorum. 2 tane çocuğum var onların boğazından haram geçmesini istemiyorum. Millet banka soyuyor, bunu yapmak kolay, ben zor olanı seçtim. Kimse hakkı olmayan parayı almasın. Hak edilmiş parayı harcasın. Alın teri çok önemli. Bu para kimin bilmiyorum, benim olmadığı da kesin. O yüzden hakkım olmadığı için bunu teslim edeceğim.” diye konuştu.

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