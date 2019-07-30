ATO Başkanı Gürsel Baran'ın hükümete konkordato çağrısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Bloomberg canlı yayınına telefonla bağlanarak, konkordato ilan eden şirketlerin durumu değerlendirdi.

Başkan Baran, söz konusu şirketlerin borçlarını devletin ödemesi gerektiğini söyledi. Avrupa'da durumun böyle olduğunu savunan Baran, bu yönde acilen bir adım atılmasını istedi.

"AVRUPA'DA UYGULANAN MODELİ ÖNERİYORUZ"

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Konkordato konusu sadece konkordato ilan eden firmayı değil, bu firmanın borçlu olduğu firmaları da etkiliyor. Bu durumda olan üyelerimiz var ve genel algı konkordato ilan eden şirketin yöneticilerinin, bu ilanın ardından rahatladığı ancak alacaklı şirketlerin sıkıntı çektiği yönünde. Konkordato 3 aydan 2 yıla kadar devam ediyor. Alacaklarını tahsil edemeyen şirketler iflasın eşiğine geliyor. Konkordato ilan eden iş adamı villasında oturmaya, lüks aracına binmeye devam ediyor. Bizdeki konkordato uygulamaları ilan edene yararken; piyasayı olumsuz etkiliyor. Konkordato konusunda düzenleme yapıldı ama birtakım eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Avrupa'da uygulanan modeli önermek istiyoruz.





ŞİRKET SAHİBİNE ASGARİ ÜCRET

Avrupa'da konkordato ilan eden bir firma, eğer konkordato talebi kabul edilirse devlet firmanın tüm mal varlığına -yani dükkanına, arabasına, evine- el koyarak, borçlarını üstleniyor, şirket sahibini de asgari ücretle maaşa bağlıyor. Mal varlığının karşılığı olarak devlet borçlarını ödüyor, alacaklılar mağdur olmadığı gibi piyasa işleyişi de normal şekilde devam ediyor. Konkordato süreci sonunda şirket bilançosunu borçlarını kapatmışsa, malları iade edilerek süreç tamamlanıyor. Böylece hem suistimallerin önüne geçilmiş oluyor hem de bir şirket yüzünden onlarca şirket zor durumda kalmıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.