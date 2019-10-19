Atölyesinde atık tenekeleri fenere dönüştürüyor

Tokat'ta yaşayan 68 yaşındaki Sadullah Turacı, emekli olduktan sonra tarihi Taşhan'da kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde, atık teneke kutularını ve kırık cam parçalarını kullanarak fener yapıyor.

Atık teneke kutuları el fenerine dönüştürüyor.VİDEO

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Turacı, fener yapmaya hobi olarak başladı. Eskicilerden aldığı atık teneke kutulara el feneri şeklini veren ve Tokat'ın yazma motiflerini de üzerine işleyen Turacı'nın, el emeği ürünlerine özellikle yerli ve yabancı turistler rağbet gösteriyor.

EMEKLİ OLUNCA ATÖLYE AÇTI

Ürünlerinin talep görmesi üzerine 15 yıl önce emekli olunca küçük bir atölye açtığını aktaran Turacı, "İnsanların isteklerine göre Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile Tokat el yazması motiflerini kullandığım el fenerlerini yapıyorum. Eskiden nasıl yapıldıysa tamamen el işçiliği ile aynı şekilde üretim yapıyorum." dedi.

ATIK MALZEMELERDEN YAPIYOR

El fenerlerinde atık malzeme kullandığını anlatan Turacı, "Böylece bu malzemeler çevreye atılmıyor hem de onları evlerimizde veya kafeterya, restoranlarda kullanılabilir süs eşyası haline getiriyorum. Tabii bakırdan ve alüminyumdan da yapıyorum ancak saçtan yani tenekelerden yaptığımızın fiyatı uygun olduğu için vatandaşlarımız bunları tercih ediyor. Deseni ve çizimini de ben yapıyorum." diye konuştu.

''GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAK BENİ MUTLU EDİYOR''

Turacı, yağ tenekelerinin hurdalığa veya çevreye gelişigüzel atıldığını belirterek, şunları kaydetti: " Çöplüğe giden malzemeleri tarihin bir parçası haline getiriyorum. Atık yağ tenekelerinden istenilen şekilde, istenilen ebatlarda el feneri yapıyorum. Yağ tenekelerini geri dönüşüme kazandırmak beni mutlu ediyor ayrıca el fenerlerinde kullandığım camları da kırık camlardan seçiyorum yani tamamen çöplüğe giden malzemeleri tarihin bir parçası haline getiriyorum. 50 ila 300 lira arasında sattığım el fenerlerini Almanya ve Yunanistan'a da gönderdim. Zaten çoğunlukla alıcısı yerli ve yabancı turistler oluyor."