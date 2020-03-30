taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5163
Euro
7.2217
Altın
1614.94
Borsa
88125.04
Gram Altın
337.35
Bitcoin
40677.05
fuzulev

Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı, yerine TENMAK kuruldu

Özel bütçeli TENMAK, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütecek.

REUTERS | 30.03.2020 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapatıldı.

Kapatılan bu kurumların yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.

ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN YERİNE TENMAK

Resmi Gazete'nin 28 Mart tarihli sayısında yayımlanan ve bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik öngören kararnameye göre, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet sunmak amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli TENMAK kuruldu.

Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı, yerine TENMAK kuruldu

TENMAK'IN BİRİMLERİ

TENMAK, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak enstitüler, koordinatörlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi birimlerden oluşacak.

Kapatılan kurum ve enstitülerde TENMAK başkanının atandığı tarih itibarıyla pozisyonu saklı tutulanlar, iş sözleşmesi askıda bulunanlar veya aylıksız izinde olanlar da dahil görev yapan tüm personel, mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın TENMAK'a devredilmiş olacak.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de yağan şiddetli dolu hasara sebep oldu
Etkisini gösteren dolu, limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi.
Öğrencileri ile her akşam aynı saatte görüşüyor
Ordu’da bir öğretmen, öğrencileri ile internet üzerinden uzaktan eğitimde buluşarak hem EBA TV’de gördükleri dersleri işliyor hem de onlarla her gün kameradan konuşarak aktiviteler yaptırıyor.
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Denize kıyısı olan illerde, karantina kurallarına istenen düzeyde icabet gösterilmediği ortaya çıktı. Bu illerin başında İzmir geliyor...
Tarihi Kapalı Çarşı'da kuyumcu soygunu
Gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına gelerek çaldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar, 2 torba altını olay yerinde düşürerek kayıplara karıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
83
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
128
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
175
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
71
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
23
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
15
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir