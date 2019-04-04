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AT&T 5G ağında 1Gbps hıza ulaştı

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, 5G ağlarında 1 Gbps hıza ulaşmayı başardı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 11:56..
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ABD'de de faaliyet gösteren çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi olan AT&T, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 5G alt yapısını hazırlamaya başladı. Şirket, şimdi ise 5G teknolojisinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

AT&T, mobil 5G ağında 1 Gbps hıza ulaştıklarını ve bunu başaran ilk ABD şirketi olduklarını açıkladı. Şirket, aynı zamanda bu indirme izine sadece tek bir şehirde değil birden fazla şehirde ulaştığını belirtti.

5g

AT&T, ulaştıkları hızın ne kadar yüksek olduğunu kullanıcılara ifade edebilmek için, 2 saatlik HD bir videoyu sadece 20 saniyede indirebileceğinizi belirtti.

AT&T'nin mobil 5G ağında 1Gbps hızlara ulaştığını duymak, gelecekte bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak 5G teknolojisi henüz çok yeni olduğundan, 5G akıllı telefonlarda 1Gbps hızları elde etmeden önce biraz daha beklememiz gerekeceğini hatırlatmakta fayda var.

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