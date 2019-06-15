Attila İlhan ve şarkı olmuş şiirleri

“Ben sana mecburum” şiiriyle hafızamıza kazınmış, belli ki sonsuza kadar izi silinmeyecek şair ve yazar, Attila İlhan. Öylesine kıymetli ki, birçok şiirini şarkı olmuş da dinlemişiz; belki farkında bile değiliz.

Bugün İlhan’ın 13. Ölüm yıl dönümü. Onu bu kez de şarkı olmuşlarından seçtiğim 10 şiiriyle anıyorum. Siz en çok hangi Attila İlhan şiiri seversiniz. Benim en sevdiğim hep “Ben Sana Mecburum”…

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum…

10 şarkının linklerini de bırakıyorum, dinlemek isterseniz diye…

Ardından sevgi ve saygıyla Attila İlhan…

BEN SANA MECBURUM

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum.

...

Beste ve Seslendiren: Hümeyra

Albüm: Adım Kadın - 1972

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*

SULTAN-I YEGAH

Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının,

Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.

Nemli yumuşaklığı tende denizden gelen âhın,

Gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının.

Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.

...

Beste: Ergüder Yoldaş

Seslendiren: Nur Yoldaş

Albüm: Sultan-ı Yegah - 1981

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KARANTİNALI DESPİNA

Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına,

Çıktı mı deprem sanırdın ‘kara kız’ kantosuna.

Titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan,

Muammer Bey’in gözdesi Karantinalı Despina.

Beste ve Seslendiren: Timur Selçuk

Albüm: Dünden Bugüne - 1982

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*

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ

Gözlerin gözlerime değince,

Felaketim olurdu ağlardım.

Beni sevmiyordun bilirdim,

Bir sevdiğin vardı duyardım.

Çöp gibi bir oğlan ipince

Hayırsızın biriydi fikrimce

Ne vakit karşımda görsem,

Öldüreceğimden korkardım.

Felaketim olurdu ağlardım.

...

Beste: Selim Atakan

Seslendiren: Alpay

Albüm: Sevgilerle - 1984

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AN GELİR

An gelir,

Paldır küldür yıkılır bulutlar.

Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet,

O eski heyecan ölür.

An gelir biter muhabbet,

Çalgılar susar heves kalmaz,

Şatârâbân ölür.

Seslendiren: Selda Bağcan

Albüm: Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek - 1988

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*

BÖYLE BİR SEVMEK

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir,

Azıcık okşasam sanki çocuktular,

Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,

Böyle bir sevmek görülmemiştir.

Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya

Albüm: Dokunma Yanarsın - 1992

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MAHUR BESTE

Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız.

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız.

Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız,

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

...

Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya

Albüm: Tedirgin - 1993

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*

AYRILIK SEVDAYA DAHİL

Açılmış sarmaşık gülleri,

Kokularıyla baygın.

En görkemli saatinde yıldız alacasının,

Gizli bir yılan gibi yuvalanmış

İçimde keder

Uzak bir telefonda ağlayan

Yağmurlu genç kadın.

...

Beste: Vedat Sakman

Seslendiren: Zuhal Olcay

Albüm: İhanet - 1998

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AĞUSTOS ÇIKMAZI

Beni koyup koyup gitme n’olursun!

Durduğun yerde dur!

Kendini martılarla bir tutma;

Senin kanatların yok.

Düşersin yorulursun,

Beni koyup koyup gitme, n’olursun!

...

Beste ve seslendiren: Yaşar

Albüm: Hatırla - 2005

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*

ASKIDA YAŞAMAK

Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,

Gece trenlerine binme,

Kaybolursun.

Sokaklarda mızıka çalma çocuk,

Vurulursun.

...

Beste ve Seslendiren: Kazım Koyuncu

Albüm: Sisler Bulvarı - 2006

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Damla Karakuş

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