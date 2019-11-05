ATV aracında öğrencileri taşıyan şahsı polis yakaladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol uygulaması yaparken Seyhan ilçesinde ATV’ye römork takarak okula öğrenci götüren bir şahıs olduğunu gördü.

ÖĞRENCİLERİ ÜST ÜSTE KOYDU

Trafik polisi, 11 öğrenciyi hiçbir önlem almadan taşıyan şahsı hemen durdurdu. Öğrencilerin güçlükle sığdığı ve üst üste oturduğu römorkta düşmeden yolculuk yapması şans olurken, sürücü mecbur olduğu için öğrencileri okula böyle götürdüğünü söyledi.

Atv öğrenci servisi trafik polisine takıldı

ARACA EL KONULDU, CEZA KESİLDİ

Polis, sürücünün bu şekilde daha fazla gitmesine izin vermeyerek araca el koyup sürücüye de trafik cezası uyguladı. Polis, öğrencileri de başka bir araçla güvenli bir şekilde okula gönderdi.