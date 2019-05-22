Audi Q8'in tasarımı yenilendi

Dört kapılı lüks bir coupé aracın pratik çok yönlülüğünü, geniş bir SUV modelin avantajlarıyla buluşturan Audi Q8, aynı zamanda son derece donanımlı, kapsamlı bir bağlanabilirlik sunuyor.

Quattro dört tekerlekten çekiş özelliğiyle arazi sürüşleri için de sıradışı bir dayanıklılığa sahip model, hem iş seyahatleri hem de keyif amaçlı sürüşler için ideal bir yol arkadaşı.

ESNEK, SPORTİF VE ZARİF

Audi’nin diğer tüm SUV modellerinden alışık olunan sportif dinamizm ve üst düzey premium kalite hissi, Audi Q8’de daha da belirginleşmiş. 4,99 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,71 metre yüksekliğindeki SUV, kardeşi Q7’den daha geniş, daha kısa ve daha yere yakın.

Neredeyse 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde, iç mekan uzunluk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar yatırıldığında ise, bagajın toplam hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.

YENİ DIŞ TASARIM

Q model ailesinin yeni yüzü olarak lanse edilen Q8, ilk bakışta sekizgen tek parça ızgarasıyla fark ediliyor. Dik konumdaki güçlü radyatör ızgarası, öne doğru uzatılan spoiler ve sert çizgilere sahip hava kanallarıyla birleşmiş ve otomobile kendine güvenen bir görünüm kazandırmış.

Zarif bir kavisle arkaya uzanan tavan, hafif eğimli D sütunuyla buluşuyor ve 22 inçlik tekerleklere ev sahipliği yapan tekerlek kemerlerinin üzerindeki quattro çizgisinde son buluyor. Standart olarak LED farlarla alınabilen Q8’de, HD Matrix LED teknolojisi ise opsiyonel bir donanım olarak sunuluyor. Hem gündüz farları hem de arka lambaları üç boyutlu görünümleri ile dijital bir karaktere sahip.