Audi’den yeni atılım: R8 V10 Decennium

Audi R8 V10 Decennium’um farkı ilk bakışta kendisini belli ediyor. Coupe olarak sunulan bu özel otomobil, Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan eşikler ve difüzorde kullanılan parlak siyah renk ile öne çıkıyor.

AGRESİF BİR DURUŞ

Mat bronz renkte olan 5.2 litre FSI motorun emme manifoldu da otomobile agresif bir duruş kazandırıyor. Decennium’un yan aynaları ve yan tasarımı karbon fiberden. Otomobili yine bu otomobil için tasarlanan siyah Audi logosu tamamlıyor.

KARBON FİBER EKLEMELER

Audi R8 V10 Decennium, grinin yanında, mavi, siyah ve gümüş dış renk seçenekleriyle de alınabiliyor. Audi R8 V10 Decennium’un iç tasarımında da siyah rengin üstünlüğü ve karbon fiber eklemeler bulunuyor.

Özel sportif dikişli spor koltuklar, özel direksiyonu ve orta bölüm kol dayaması ve ön konsoldaki “Decennium” logosu özel bir otomobilin içinde olduğunuzu daha ilk anda fark etmenizi sağlıyor. Otomobilin kapılarında bulunan aydınlatma sistemi, Decennium logosunu ve otomobilin kısıtlı sayıda seri üretim numarasını zemine yansıtıyor.

100 KİLOMETREYE 3.1 SANİYEDE ÇIKABİLİYOR

Diğer R8’lerde olduğu gibi bu otomobilde de Audi sanal kokpit ve MMI Navigation Plus standart olarak sunuluyor.

R8 V10 Decennium’un kalbinde yer alan 5,2 FSI motor, 620 HP güce ve 580 Nm torka sahip. 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,1 saniyede çıkan otomobilin azami hızı ise 331 kilometre.