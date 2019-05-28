Audi'nin ilk elektrikli aracı testlerden başarıyla geçti

EuroNCAP; Avrupa'da satışa sunulan otomobilleri inceliyor. Genellikle otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testlerini irdeleyerek bunlara yıldız veriyor. Audi'nin ilk elektrikli otomobili e-tron’a 5 Yıldız'ı kaptı.

EN İYİ SONUÇLARI ELDE ETTİ

Aracın ön kısmının yüzde 40’lık bölümünün, 64km/s hızla bir engele çarptırıldığı ‘Offset Çarpışma Testleri‘nde e-tron, ‘Yetişkin Yolcu Koruması‘ ve ‘6-10 yaş Çocuk Yolcu Koruması’ değerlendirmelerinde en iyi sonuçları elde etti.

Aracın ön bölümünün tamamının bir bariyere çarptırıldığı testler sonucunda da her iki kategoride başarılı sonuçlar alan e-tron, ‘Yan Bariyer Testi’nde de en iyi puanları aldı.

YAYAYI KORUYOR

Yayaların veya yolda zarar görebilecek diğer canlıların korunmasıyla ilgili yapılan testlerde ise, e-tronun kaputun yüzeyinin neredeyse tamamının, darbe sonrası yayanın kafasını koruduğu belirlendi. Aynı şekilde tampon da çarpışmalarda iyi koruma sağladı ve yayaların bacak bölgelerinin korunduğunu gösterdi.

KORUMA ÜST SEVİYEDE

E-tron’un başarısının belgelendiği bir diğer kriter de sunulan güvenlik sistemleri oldu.

Özellikle, AEB - Auto Emergency Braking/Otomatik Acil Fren Sistemi, yayaların haricinde, diğer canlılar, araçlar ve bisikletliler için de en korumayı sağladı.