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Audi'nin ilk elektrikli aracı testlerden başarıyla geçti

Audi’nin ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan e-tron, EuroNCAP’in tüm testlerinden beş yıldız aldı.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 12:18..
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EuroNCAP; Avrupa'da satışa sunulan otomobilleri inceliyor. Genellikle otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testlerini irdeleyerek bunlara yıldız veriyor. Audi'nin ilk elektrikli otomobili e-tron’a 5 Yıldız'ı kaptı.

EN İYİ SONUÇLARI ELDE ETTİ

Aracın ön kısmının yüzde 40’lık bölümünün, 64km/s hızla bir engele çarptırıldığı ‘Offset Çarpışma Testleri‘nde e-tron, ‘Yetişkin Yolcu Koruması‘ ve ‘6-10 yaş Çocuk Yolcu Koruması’ değerlendirmelerinde en iyi sonuçları elde etti.

Audi'nin ilk elektrikli aracı testlerden başarıyla geçti

Aracın ön bölümünün tamamının bir bariyere çarptırıldığı testler sonucunda da her iki kategoride başarılı sonuçlar alan e-tron, ‘Yan Bariyer Testi’nde de en iyi puanları aldı.

YAYAYI KORUYOR

Yayaların veya yolda zarar görebilecek diğer canlıların korunmasıyla ilgili yapılan testlerde ise, e-tronun kaputun yüzeyinin neredeyse tamamının, darbe sonrası yayanın kafasını koruduğu belirlendi. Aynı şekilde tampon da çarpışmalarda iyi koruma sağladı ve yayaların bacak bölgelerinin korunduğunu gösterdi.

Audi'nin ilk elektrikli aracı testlerden başarıyla geçti

KORUMA ÜST SEVİYEDE

E-tron’un başarısının belgelendiği bir diğer kriter de sunulan güvenlik sistemleri oldu.

Özellikle, AEB - Auto Emergency Braking/Otomatik Acil Fren Sistemi, yayaların haricinde, diğer canlılar, araçlar ve bisikletliler için de en korumayı sağladı.

Audi'nin ilk elektrikli aracı testlerden başarıyla geçti

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