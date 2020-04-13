taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7845
Euro
7.3987
Altın
1708.43
Borsa
96398.64
Gram Altın
372.998
Bitcoin
45897.5

Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu

Çorum'da, 65 yaşındaki Zöhre İ., oğlu Seyfullah İ.'nin temizlediği av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu

 

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Seyfullah İ. av tüfeğini temizlediği sırada, silah bir anda ateş aldı.

YAŞLI KADIN BAŞINDAN VURULDU

Tüfekten çıkan saçmalar, Seyfullah İ.'nin annesi Zöhre İ.'nin başına isabet etti.

Evden silah sesi geldiğini duyan komşuları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından paniğe kapılıp evden kaçtığı belirlenen Seyfullah İ. de, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Seyfullah İ., emniyetteki sorgusunda, tüfeği temizlerken kazara ateş alması sonucu annesinin yaralandığını söyledi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İlginizi Çekebilir
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Kütahya’da, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün cansız bedenine gölette ulaşıldı.
Koronayı yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı
Kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.
Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek, alkışlarla taburcu edildi.
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası ve içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1172
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
423
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
731
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1108
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1834
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
300
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir