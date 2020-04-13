Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Hadımköy ve Derince'ye yeni hastaneler kurulacak

5

Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Azerbaycan'da 1 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye, vaka sayısı ise bin 148'e yükseldi.