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Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Manisa'da bir kişi, temizlerken yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu omzundan yaralandı.

DHA | 05.12.2018 - 05:44..
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Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yarhasanlar Mahallesi 2305 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emin A.(65), evde yalnız olduğu sırada, iddiaya göre kendisine ait av tüfeğini temizlemeye başladı.

SİLAH ATEŞ ALINCA OMZUNDAN VURULDU

Emin A. av tüfeğini elinden düşürmesi sonucu, silahın ateş alması sonucu sol omzundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Emin A., sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

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