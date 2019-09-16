Av tüfeğiyle başından vuruldu

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde, yolda karşılaşan Sebahattin Narin(25) ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Abdülkadir S.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet ettiği Sebahattin Narin, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, elindeki silahla kaçmaya çalışan Abdülkadir S.'yi yakaladı. Yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürülen Narin ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı Abdülkadir S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.