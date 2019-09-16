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Av tüfeğiyle başından vuruldu

Adana'da bir kişi, kavga ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

DHA | 16.09.2019 - 22:03..
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Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde, yolda karşılaşan Sebahattin Narin(25) ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Av tüfeğiyle başından vuruldu

HASTANEDE KURTARILAMADI

Abdülkadir S.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet ettiği Sebahattin Narin, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, elindeki silahla kaçmaya çalışan Abdülkadir S.'yi yakaladı. Yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürülen Narin ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Av tüfeğiyle başından vuruldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı Abdülkadir S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Av tüfeğiyle başından vuruldu

Av tüfeğiyle başından vuruldu

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