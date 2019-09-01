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Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Avlanma yasağının kalkmasının ardıdan, balık tezgahlarında da hareketlilik başladı.

DHA | 01.09.2019 - 15:09..
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İstanbul'da sezonun ilk günü olması nedeniyle balığın az olduğunu ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde artmasını umduklarını söylediler.

PALAMUT YOĞUN DEĞİL

Tarihi Karaköy Balık Pazarı'nda yıllardır tezgah açan Yusuf Bozkurt, her balık sezonu başlangıcında bol görülen palamutun bu sene azlığından bahsederek ''Şu anda hamsi, istavrit yoğun; palamut yok. Geçen yıl palamut çoktu. Şu anda halkın haberi yok galiba ama bekliyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar hemen hemen aynı'' diye konuştu.

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

HAMSİ 20 LİRA AMA FİYAT DÜŞEBİLİR

Balık satıcısı Samet Ballıbahçe  de ''Şu anda balık az geliyor, ilk zamanlar olduğu için. Hamsinin fiyatı 25 lira, istavrit 20 lira. Birkaç gün sonra balık bol olursa fiyatlar biraz daha düşer. Şu an müşteri memnun. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de satalım'' dedi.

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağının sona ermesinin ardından sezonun ilk balığını yemek için balık pazarına gelen bir vatandaş fiyatların uygun olduğunu ifade ederek ''Sezonun ilk günü, fiyatlar normal.  Palamut yok, hamsiler güzel. Hamsi almaya karar verdik'' şeklinde konuştu.

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

Av yasağı sonrası İstanbul'da balık tezgahları

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