Av yasağında balık avladı, bin 635 lira para cezası yazıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında balık neslinin korunması amacıyla su ürünlerine karşı av yasağı uyguluyor.

Beyşehir Gölü'nde mayıs ayı içerisindeki yasak dönemde sazan balığı avı yapan ve fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan H.A.K., Konya’da bulunan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na şikayet edildi.

"YİNE RAHAT DURMADIK"

Federasyon tarafından durumun Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ihbar edilmesi üzerine kişisel sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü’nde av yasağının sürdüğü 25 Mayıs 2019 tarihinde “yine rahat durmadık” yazısını ekleyerek avını yaptığı sazan balığıyla çektirdiği fotoğrafı ve diğer balıkları paylaştığı saptanan H.A.K.’ye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.

"BURADA YASAK YOK"

H.A.K.’nin, yaptığı paylaşımdaki yorumlar kısmında kendisini “yakalanma ha, sazanda av yasağı var” diye uyaran takipçisine ise, ‘burada yasak yok Konya Beyşehir’ sözleriyle cevap verdiği görülüyor.



