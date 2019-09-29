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Avanos'un üzüm güzeli bir iç mimar oldu

Nevşehir'de 12 yıldır üreticiler tarafından bağbozumu festivali düzenleniyor. Üzüm kesiminin yapıldığı festivalde jüri üyeleri 24 yaşındaki iç mimarı, üzüm güzeli seçti.

DHA | 29.09.2019 - 16:28..
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde 12 yıldır devam eden bağbozumu festivali bu yıl organik tarım üreticisi Osman Zekayi Yüksel'in bağında gerçekleşti.

İÇ MİMAR ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ

Üzüm kesiminin yapıldığı, pekmezlerin kaynatıldığı festivalde üzüm güzeli yarışması düzenlendi. Aralarında yabancılarında bulunduğu 10 kadının katıldığı yarışmada 3 kişiden oluşan jüri üyesi, iç mimar Naz İşbilen'i (24) üzüm güzeli seçti.

Avanos'un üzüm güzeli bir iç mimar oldu

12 YILDIR YAPILIYOR

İşbelen'in tacı, jüri üyesi yazar Mutlu Çelik tarafından takıldı. Bağbozumu festivaline bu yıl ev sahipliği yapan Osman Zekayi Yüksel, "Burada İstanbul, Ankara ve Mersin'den misafirleri ağırlıyoruz. İnsanlar kestikleri üzümleri isterlerse evine götürebiliyor. 12 yıldır yapılan festivale katılım her geçen gün artıyor." dedi.

Avanos'un üzüm güzeli bir iç mimar oldu

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