Avatar gerçek oldu! Elektriğe alternatif bulundu: Şehri bitkiler aydınlatacak

Çinli bilim insanları , karanlıkta parlayabilen genetik olarak değiştirilmiş bitkileri tanıttı.

Araştırmacılar, bu çığır açıcı buluşun kentsel aydınlatmayı, turizmi ve sürdürülebilir tasarımı dönüştürebileceğini ifade etti.

Gen düzenleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen biyolüminesan bitkiler, araştırmacıların ateş böceklerinden ve ışık saçan mantarlardan ışık üreten genleri bitki hücrelerine başarıyla aktarmasının ardından yumuşak, doğal bir ışık yayıyor.

Şu ana kadar orkideler, ayçiçekleri ve krizantemler de dahil olmak üzere 20'den fazla tür, gece parlayacak şekilde genetik olarak değiştirildi.

IŞIK SAÇAN BİTKİLER

Çin Tarım Üniversitesi'nden doktora mezunu Dr. Li Renhan, sistemi son derece verimli ve düşük karbonlu olarak nitelendirdi.

Li, "Bu bitkiler elektriğe ihtiyaç duymuyor. Sadece su ve gübreye ihtiyaç duyuyorlar. Enerji tasarrufu sağlıyorlar, emisyonları azaltıyorlar ve geceleri şehirleri aydınlatabiliyorlar." dedi.